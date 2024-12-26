شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة لإزالة وصلات مياه الخلسة وتحصيل المتأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالجهاز، شنت حملة مكبرة بموقع دار مصر ٢ لاستهداف تشغيل كامل الوحدات السكنية بعدادات مسبقة الدفع وضبط الوصلات المخالفة، وتحصيل المتأخرات، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملة أسفرت عن فصل 45 وصلة خلسة وضبط 13 ماتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لحين تقنين أوضاعها، ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

وأكد المهندس أشرف فتحى، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة والتزام جهاز المدينة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي للتعديات على المرافق العامة بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب.