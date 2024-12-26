شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة الكابلات المصرية بقيمة 896 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، المصدرة لعدد 332 مليون سهم بقيمة 896.4 مليون جنيه.

وأدرجت اليوم في البورصة المصرية، أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – قائمة النيل، والسماح ببدء التداول عليها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وعلى أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.79 جنيه للسهم – الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16/12/2024 - وأن يتم التداول عليها طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.