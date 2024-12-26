شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر لتجنب غرامة 7% والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن أخر موعد لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر ديسمبر لتجنب سداد غرامة تأخير 7% من إجمالي قيمة الفاتورة و ذلك قبل انتهاء المدة القانونية 30 يوم من تاريخ أصدار الفاتورة ، و ذلك وفقا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك منذ سبتمبر الماضى بهدف رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء.

تطبق شركات توزيع الكهرباء غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية بعد 30 يوم من إصدارها، و تم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر الماضى.

يأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.