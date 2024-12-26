شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية فى زيارة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ قليل، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الذرية، وذلك لمتابعة سير العمل بالهيئة ودورها ومساهماتها فى المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والتطبيقي والاقتصادي والتقني وخدمة المجتمع والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي.

تأتى هذه الزيارة ضمن خطة الوزير لمتابعة سير العمل بجميع الهيئات والشركات المنشآت التابعة للوزارة ، لضمان انتظام العمل و تحسين مستوى الأداء داخل القطاع.

وكانت هيئة الطاقة الذرية المصرية تصدرت المركز الأول في مجال بحوث الطاقة الذرية والمركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع محلياً على مستوى تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية لعام 2024.

كما حصلت ثلاثة من مراكزها على مراكز متقدمة بالتصنيف حيث حصل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع على المركز الثامن عشر، ومركز البحوث النووية على المركز السابع والعشرون، ومركز المعامل الحارة على المركز السادس والخمسون، وذلك من أصل عدد 391 مركزا بحثيا.