شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب ترتفع 0.40%.. كيف تأثر سعر المعدن النفيس اليوم 26-12-2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية الخميس 26-12-2024، حيث استقر سعر الذهب في مصر وسط تداولات هادئة في بورصة الذهب عالمياً، وارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا في هذا التوقيت إلى 2626 دولار وهي حركة لم تؤثر على الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024، لعيار 24 يسجل 4265 جنيها وعيار 21 يسجل 3732 جنيها، وعيار 18 يسجل 3199 جنيها

تقوم الأسواق المالية العالمية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب