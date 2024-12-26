شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024.. جلسة صباحية هادئة للمعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية الخميس 26-12-2024، حيث استقر سعر الذهب في مصر وسط تداولات هادئة في بورصة الذهب عالمياً.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024، لعيار 24 يسجل 4265 جنيها وعيار 21 يسجل 3732 جنيها، وعيار 18 يسجل 3199 جنيها.

تقوم الأسواق المالية العالمية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.