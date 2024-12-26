شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لحجز شقة بمشروعات دار مصر وجنة مصر وسكن مصر بـ15 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الخميس الموافق 26 -12-2024 اخر معد لحجز شقة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والإسكان المتميز بـ 15 مدينة جديدة، وذلك من خلال موقع مسكن.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 6575 وحدة سكنية للحجز بنظام الاستلام الفوري، وذلك بمشرواعت سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والإسكان المتميز، بنحو 15 مدينة جديدة.

وبدأ التقديم منذ يوم 27 أكتوبر الماضى، واستمر الحجز لمدة شهرين، على أن يكون آخر موعد للتقديم فى شقق سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور يوم 26 ديسمبر الجارى.

وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة الشروط للاطلاع عليها من خلال موقع مسكن - محور الوحدات، وبالنسبة لمقدم جدية حجز شقق الإسكان، ويضم الطرح 782 وحدة سكنية فى 3 مدن بمشروع جنة، و2843 فى 9 مدن بمشروع سكن مصر، و44 وحدة سكنية فى 3 مدن بمشروع دار مصر، و2473 وحدة سكنية فى 3 مدن بمشروع الإسكان المتميز، و456 وحدة سكنية فى مشروع روضة العبور وتشمل هذه الوحدات 5% لذوى الهمم.