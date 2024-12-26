شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 امام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية و السوق المصرفى ، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.84 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.84 جنيه و 50.94 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.84 جنيه 50.84 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.84 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.