شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار 7 سيارات مجمعة محليا تحت المليون والان مع تفاصيل الخبر

تسعي الشركات ووكلات السيارات في مصر لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الانتاج المحلي لماركات كورية وصينية ويابانية وماليزية ، ويقدم الخليج 365 " أبرز 7 سيارات مجمعة محليا تحت سعر المليون جنيه وهي كالاتي :

هيونداى أكسنت RB

تتراوح أسعار هيونداي أكسنت RB بين 765,000 جنيه و890,000 جنيه حسب الفئة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مع ميزات متقدمة في فئة السيارات المجمعة محليًا.

هيونداى إلنترا AD

تبدأ أسعار هيونداى إلنترا AD من 970,000 جنيه وتصل إلى 1,135,000 جنيه، مما يجعلها من السيارات الأكثر فخامة في فئة السيارات المجمعة محليًا.

نيسان صنى

تتراوح أسعار نيسان صني بين 695,000 جنيه و761,000 جنيه، مما يجعلها من السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في السوق المصري بفضل اعتماديتها وسعرها المناسب.

نيسان سنترا

تبدأ أسعار نيسان سنترا من 971,000 جنيه وتصل إلى 999,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن سيارة متوسطة الحجم ضمن فئة السيارات المجمعة محليًا.

شيرى أريزو 5

تتراوح أسعار شيري أريزو 5 بين 655,000 جنيه و725,000 جنيه، مما يجعلها من الخيارات الاقتصادية الجيدة في فئة السيارات المجمعة محليًا.

BYD F3

تتراوح أسعار BYD F3 بين 690,000 جنيه و700,000 جنيه، مما يجعلها من أرخص السيارات المجمعة محليًا في السوق المصري.

بروتون ساجا

من المتوقع أن يتراوح سعر بروتون ساجا 2025 بين 660,000 جنيه و750,000 جنيه، ما يجعلها منافسًا قويًا فى فئة السيارات المجمعة محليًا الاقتصادية .