شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 لتغيرات مرتقبة بالتزامن مع تغيرات سعر الذهب العالمي والدولار في مصر، ويسجل سعر الأوقية العالمية مستويات تتراوح بين2610 دولارات إلى 2620 دولارًا .

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4265 جنيها.

عيار 21 يسجل 3732 جنيها.

عيار 18 يسجل 3199 جنيها.

توقعات سعر الذهب في مصر

يتوقع سيتي بنك أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي في مصر خلال 2025.

تراجع سعر الذهب في مصر يمكن أن يعود إلى عدة عوامل، من بينها، العوامل العالمية، وتغيرات أسعار الفائدة 2025، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا عادة ما إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث يصبح الاستثمار في الأصول التي تدفع فائدة أكثر جاذبية.

ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل من الطلب عليه، كما تساهم التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي قد يؤثران على أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

سعر الذهب في مصر يتغير.. عوامل تؤثر على الذهب

وهناك عدد من العوامل المحلية، منها العرض والطلب مع زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية أو انخفاض الطلب عليه قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

كما تساهم قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وتدخلاته في سوق الصرف قد تؤثر على سعر الذهب.كما أن ارتفاع معدل التضخم قد يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.