شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى إخطار لاستحواذ انترناشيونال بيبر على أسهم بشركة دى اس سميث والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطار بعزم شركة انترناشيونال بيبر الاستحواذ على جميع أسهم شركة دي اس سميث، وبالتالي التحكم بشكل فردي في الشركة.

وتعمل شركة انترناشيونال بيبر في صناعة التعبئة والتغليف، بما فى ذلك تصنيع وبيع ألياف اللب، ومواد تصنيع الكارتون المموج، والمعروفة أيضًا باسم الورق المقوى (الورق المستخدم في التحويل إلى ورق مموج)، والألواح والصناديق المموجة، بينما تعمل شركة دي اس سميث في صناعة التعبئة والتغليف، بما في ذلك تصنيع وبيع مواد تصنيع الكارتون المموج وتصنيع وبيع الألواح والصناديق المموجة.

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافقت قبل أيام على عدد من طلبات التركز الاقتصادى، ضمت الموافقة على طلب استحواذ شركة نايل فالى اندستريز على عدد 162,893,785 سهم بنسبة 98,951% من أسهم الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر)، والموافقة على طلب استحواذ صندوق استثمار اميثيس 3 سيكا فى رايف (Amethis Fund III S.C.A., SICAV-RAIF) على نسبة 56% من أسهم شركة كازارين تيكستايل جروب ليمتد (Kazareen Textile Group LTD)..