شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى العراق عيار 21 ب 96,375 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 26 ديسمبر 2024 04:00 ص
يعد سعر الذهب في العراق من المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى العراق كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 110,143 دينار
سعر الذهب عيار 22
سجل 100,964 دينار
سعر الذهب عيار 21
سجل 96,375 دينار
سعر الذهب عيار 18
سجل 82,607 دينار
سعر الذهب عيار 14
سجل 64,250 دينار
سعر الجنيه الذهب
سجل 1,057,369 دينار
وشهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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