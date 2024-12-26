شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى العراق عيار 21 ب 96,375 دينار والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في العراق من المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى العراق كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل 110,143 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 100,964 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 96,375 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 82,607 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 64,250 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 1,057,369 دينار



وشهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.