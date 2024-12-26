شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 اليوم الخميس 26-12-2024.. تطورات جديدة لسعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وذلك عقب حدوث تطورات جديدة في سعر الذهب عيار 21، وهو عيار الذهب المكون للجنيه الذهب فى مصر

ويبلغ سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 29856 جنيهًا للجرام، وسط تداولات محدودة على الذهب في مستهل التعاملات.



يشهد سعر الذهب اليوم الخميس في التعاملات الصباحية اليوم الخميس تطورات جديدة لعيار21، ليبلغ عيار 21 الآن في الصاغة 3732 جنيهًا للجرام، وسط توقعات بتغير سعر الذهب اليوم في مصر وذلك مع تطورات سعر الذهب العالمي.