شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى الكويت عيار 22 بـ289.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب فى الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى الكويت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل 25.850 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 289.50 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 23.700 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 19.375 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 15.075 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 180.925 دينار

وخلال الدورة الآسيوية اليوم، شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.