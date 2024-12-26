شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع في مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار لمجمع الغزل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تزامنا مع قرب افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم وهو مصنع غزل 1 المقام بشركة مصر للغزل والنسيج ،تعتزم شركة ريتر العالمية التوسع فى إنشاء ورش ومراكز الصيانة فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير قطع الغيار بصفة دائمة وأساسيه للمشروع العملاق للغزل والنسيج بحيث لا يكون هناك أى تعطيل لحركة الماكينات وفق مصادر لـ"الخليج 365".



ويضم مصنع "غزل 1" الجديد أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) بمساحة 62.5 ألف متر ‏ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة فى شهر يناير من العام المقبل 2025، كما سبق تشغيل مصنع غزل والمقام على مساحة تصل لنحو 25 ألف متر ، بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات.‏

بدأت باكورة مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار من خلال مركز نوبلتكس فى المنطقة الصناعية برج العرب، وهو أحدث مركز فى مصر وأفريقيا، وسيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في تلك المراكز والتوسع فى عمليات تدريب العاملين بالشركة، تزامنا مع تشغيل مصانع المحلة ثم مصانع شبين ودمياط وغيرها من مصانع الغزل الجديدة في مصر والمقامة بأحدث ماكينات فى العالم.