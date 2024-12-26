شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر السيارة الماليزية المجمعة محليا فى 2025 تحت المليون والان مع تفاصيل الخبر

قررت إحدى الشركات الخاصة تجميع طراز ماليزي فى فئة السيارات تحت المليون وهى السيارة "بروتون ساجا"..

تأتى السيارة المجمعة محليا بحلول 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي يولد قوة 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن.متر.

وعن المحرك فهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكى من 4 سرعات، مما يجعلها مناسبة للقيادة في المدينة. هذه المواصفات تجعلها من السيارات المجمعة محليًا التي تقدم أداءً جيدًا مقابل السعر.

ومن المتوقع ان يكون اسعار السيارة بروتون "ساجا" بداية من 650 وحتي 750 ألف جنيه.