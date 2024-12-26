شكرا لقرائتكم خبر عن حسن هيكل: حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة سيحل مشاكل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

قال الاقتصادي حسن هيكل، إن الدين العام المحلى على الموازنة وصل لحوالى 10 تريليونات، ولما يكون عليه فايدة 30% وهى 3 تريليون فايدة فقط، وفى رأيى لا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع ان تقنع رجل مالى أنه سيكون هناك توازن على المدى المرأى المقبل".

وأضاف حسن هيكل خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن الدين العام المحلى الذى وصل لـ 10 تريليون فايدة وليس أصل، وهذا الدين العام المكون على كاهل الدولة هو دين فايدة وليس أصل.

ولفت الاقتصادي حسن هيكل، إلى أن الدولة لديها 140 مليار دولار مديونية فى الميزانية، بفائدة 6% يصبح علينا فايدة مدينة دولارية بحوالى 15 مليار دولار سنويا، موضحا أن الدين الأجنبى لمواردنا الدولارية الصافية عادى، وهناك مشكلة وهى عدم وحدة الميزانيات.

تابع حسن هيكل، إذا تم حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة، فسيعمل على حل جميع المشاكل بكل القطاعات.