شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024.. عيار 21 بـ3732 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت بورصة الذهب عالميًا تداولات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، على تذبذب ملحوظ حول مستويات تراوحت بين 2610 إلى 2620 دولارًا، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024، ويتراوح عيار 21 بين 3732 جنيهًا ويضاف مصنعية تصل 200 جنيهًا للمشغول.

سعر الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4265 جنيها.

عيار 21 يسجل 3732 جنيها.

عيار 18 يسجل 3199 جنيها.

تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.