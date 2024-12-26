شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25-12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 26 -12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 75 إلي 76 جنيها بزيادة 5 جنيهات اليوم، كما استقر سعر كرتونة البيض فوق 155 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 85 إلي 89 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 135 جنيها والبيض الأبيض 151 جنيها والبيض الأحمر 152 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.