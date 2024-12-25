شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يغلق على ارتفاع اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملات اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024، على ارتفاع فى البنوك، مسجلا فى البنك المركزى 63.80 جنيه للشراء، و63.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.69 للشراء، 63.97 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.80 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.69 جنيه للشراء.

64.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.69 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.69 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.69 جنيه للشراء.

63.93 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.70 جنيه للشراء.

63.98 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.74 جنيه للشراء

63.97 جنيه للبيع