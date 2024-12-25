شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 استقراره امام الجنيه المصرى بعد غلق تعاملات اليوم فى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.83 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.84 جنيه و50.94 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.84 جنيه 50.84 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك بعد غلق التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.84 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.