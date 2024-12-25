شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع بورصة الذهب.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات حركة سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، وسط توقعات بعودة صعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيهات



وكشفت شعبة المعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات، أن توقعات عام 2025 لحركة الذهب ترتبط بعدد من العوامل منها النمو الاقتصادى والتضخم والفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب والحروب التجارية المحتملة فى ولاية ترامب الثانية الأمر الذى يجعل التنبؤ بمستقبل الأونصة صعب للغاية، لكن جميع تقارير البنوك منها جولد مان ساكس وسيتى بنك و يو بى أس جميعها تدعم توقعات صعود الذهب عالميًا فوق 2800 دولار بنهاية 2025.