شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.58 دولار لخام برنت و70.10 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024.وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأربعاء رغم ارتفاعها عند الإغلاق أمس ، ويتوقع المحللون أن تتقلب أسعار النفط حول المستويات الحالية في الأمد القريب .

ويرى المحللون أن أي تعطل في الإمدادات قد يؤدى إلى ارتفاعات تصاعدية في الأسعار كما أشاروا إلى وجود علامات على زيادة الطلب على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وعلى جانب آخر أشارت أرقام معهد البترول الأمريكي إلى انخفاض مخزونات النفط الخام والمقطرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت73.58دولار للبرميل.كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.10دولار للبرميل .وسجل خام أوبك 71.92دولار للبرميل.



