شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى الكويت عيار 24 بـ25.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 02:00 م
يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى الكويت كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 25.850 دينار
سعر الذهب عيار 22
سجل 289.50 دينار
سعر الذهب عيار 21
سجل 23.700 دينار
سعر الذهب عيار 18
سجل 19.375 دينار
سعر الذهب عيار 14
سجل 15.075 دينار
سعر الجنيه الذهب
سجل 180.925 دينار
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