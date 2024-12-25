شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى الكويت عيار 24 بـ25.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى الكويت كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 25.850 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 289.50 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 23.700 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 19.375 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 15.075 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 180.925 دينار