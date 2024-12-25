القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25- 12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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