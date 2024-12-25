شكرا لقرائتكم خبر عن %3,3 زيادة فى أعداد خريجى التعليم العالى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشــرة السنـويـة لخريجى التعليم العالى والدرجات العلمية العليا عام 2023".

ومن أهم مؤشرات خريجى التعليم العالى بلغ 762,5 ألف خريج من التعليم العالي عام 2023 مقابل 738,1 ألف خريج عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها3,3%، و503,6 ألف خريج من الجامعات الحكومية والتكنولوجية عام 2023 بنسبة 66,0٪ من إجمالى خريجى التعليم العالى.

وهناك 43,6 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2023 بنسبة 5,7٪ من إجمالى خريجى التعليم العالى، بالإضافة إلى 123,2 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2023 بنسبة 16,2٪ من إجمالى خريجى التعليم العالي، و9,3 ألف خريجى الاكاديميات عام 2023 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالى.

واوضح البيان أن هناك 82,8 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2023 بنسبة 10,9٪من إجمالي خريجي التعليم العالي! و 209,4 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 27,5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بعدد 132,9 ألف خريج بنسبة 17,4٪ ثم مجال الفنون والعلوم الانسانية بعدد 102,2 ألف خريج بنسبة 13,4٪.

و بلغ أجمالي خريجي الوافدين 8.6 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، 227.3 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 56.7 % للدبلوم، 31.3% للماجستير، 12% للدكتوراه )، و 100.5 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2023 مقابل 122 ألف درجة علمية عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2023 بعدد 49.7 ألف درجة علمية بنسبة 49.5 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 14.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.7٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 11.6 ألف درجة علمية بنسبة 11.5 %، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 345 درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات العلمية التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023.

وحققت جامعة الزقازيق المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023 بعدد 9 ألاف درجة علمية بنسبة 9٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.8 آلاف درجة علمية بنسبة 7.7 ٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 7.2 ألاف درجة علمية بنسبة 7.1٪، يليها جامعة مدينة السادات بعدد 7.1 آلاف درجة علمية بنسبة 7.1٪.

وبلغ إجمالى عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2467 وافداً عام 2023 مقابل 4949 وافداً عام2022 بنسبة انخفاض قدرها 50.2 %.