شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 30151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 37187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13242 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 8285 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 11371 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3102 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 10062 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبريميم هيلثكير جروب، وغاز مصر، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.345 مليون وثيقة بدلا من 3.355 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، عدد 15 ألف سهم، 400 ألف سهم، 500 ألف سهم، 64.7 ألف سهم، 73 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 1599 سهمًا، واشترت إدارة شركتا طاقة عربية، وبالم هيلز للتعمير عدد 24 سهمًا، 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقارى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 200 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالى.

فيما باع مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين عدد 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والتجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3215 سهمًا، 200 سهم، 55 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 77.8 ألف سهم.

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، شراء المساهم السيد صابر السيد حميد، عدد 132.3 ألف سهم بسعر 3.847 جنيه بقيمة إجمالية 508.9 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للدواجن، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى عدد 297.1 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 20 ألف سهم.

في سياق متصل، أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للشركة والخاصة بالعام المالي 2025، والموافقة على المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي للشركة بشأن وضع سياسة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأس مال الشركة الحالي ابتداء من العام المالي 2025 والأعوام القليلة التالية.

في سياق آخر أعلنت شركة بلتون القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ 11 مليار جنيه إلى مبلغ وقدره 22 مليار جنيه، وكذلك الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من مبلغ وقدره 10.9 مليار جنيه إلى مبلغ 21.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.75 مليار جنيه، وهذه الزيادة النقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة من خلال إصدار عدد 5.375 مليار سهم، ويتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.

وأعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، موافقة مجلس الإدارة على مناقشة المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن اعتزام الشركة في السير نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 13.7 مليون جنيه إلى 41 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية جنيه واحد للسهم.