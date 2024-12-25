شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض تستضيف معرضين بمشاركة محلية ودولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرضى "ديجى ساين أفريقيا 2024" فى دورته السابعة عشرة، والمتخصص فى صناعة الإعلان، و"ديجى تكس" للطباعة على المنسوجات فى دورته السابعة، بمشاركة 45 شركة مصرية و25 شركة صينية. ويستمر الحدث الذى تنظمه شركة "ميدل إيست تريد فيرز"، بإشراف مديرها التنفيذى حسن حلمى، لمدة ثلاثة أيام فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لينتهى فى 27 ديسمبر.

استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر

أكد اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرضين يمثلان حدثًا هامًا على أجندة الفعاليات الاقتصادية فى مصر. وقال: "تأتى استضافة هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للمعارض الدولية، ودعم الصناعات الوطنية من خلال ربطها بأحدث التقنيات والابتكارات العالمية".

وأضاف الماوردي: "يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات المصرية والصينية، مما يعكس حجم التعاون المشترك بين البلدين ويؤكد جاذبية السوق المصرى كوجهة استثمارية واعدة".

فرص للتواصل وتبادل الخبرات

واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن المعرضان منصة مميزة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، مع التركيز على تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين فى مجالى الإعلان والطباعة الرقمية.

حلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق

يُعد معرض "ديجى ساين أفريقيا" أحد أبرز الفعاليات المتخصصة فى مجال الإعلان الرقمي والطباعة التفاعلية، حيث يقدم تقنيات وحلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق. أما معرض "ديجى تكس"، فيركز على أحدث تقنيات الطباعة على المنسوجات، ويهدف إلى دمج الإبداع والتكنولوجيا لخدمة قطاع التصميم والطباعة.