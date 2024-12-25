شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم المشروعات الخضراء فى مضاعفة صادرات قطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

‏تمتلك شركات قطاع الأعمال العام فرصة كبيرة للنمو ومضاعفة الإنتاجية ؛مما يترتب عليه توفير المنتجات للسوق المحلي من جانب، ومضاعفة الصادرات من جانب آخر وهو العنصر المهم

‏لتوفير العملة الصعبة ،ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ شعار صنع في مصر في مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة وترتبط زيادة الصادرات بالتوسع في المشروعات الخضراء خاصة أن الاتحاد الأوروبي يربط حاليا بين استقبال واردات تقليدية وواردات مصنعة من منتجات خضراء ويفضل الأخيرة‎ ،وبالتالي فإن التوسع في المشروعات الخضراء يساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات .

وترتكز خطة وزارة قطاع الأعمال العام على مضاعفة الصادرات من المشروعات الخضراء ،عبر عدة مشروعات على رأسها مصانع مصر للألمنيوم من خلال تدشين محطة طاقة شمسية ،بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية ؛لتصدير المنتجات المنتجة من الطاقة النظيفة إلى أوروبا وكذلك دراسة إنشاء مصنع آخر ،خاصة أن المنتج محل اهتمام عالمي ومحلى .

‏تتضمن الخطة التوسع في صادرات الأسمدة من خلال تصنيع الأسمدة الخضراء ناتجة من مساقط المياه أو الرياح أو طاقة الشمس واستخدام التحليل الكهربائي وإنتاج امونيا خضراء بحيث تكون العملية الصناعية كلها خضراء هذه النوعية من الأسمدة مطلوبة بشكل كبير في أوروبا خلال الفترة الحالية وهو ما تركز عليه وزارة قطاع الأعمال العام سواء من خلال الشركات بتمويل ذاتي أو من خلال القطاع الخاص.

ويمكن من خلال تلك المشروعات اضافة نحو مليار دولار لصادرات قطاع الأعمال العام .



