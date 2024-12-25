شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع استعدادات الشتاء.. ويتفقد معدات وفرق الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، التجهيزات اللازمة لفصل الشتاء، حيث شملت المتابعات تفقد معدات وفرق الصيانة والتشغيل، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أى تحديات قد تطرأ خلال هذا ألفصل.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اصطفاف المعدات والسيارات فى مواقعها كأحد أهم عناصر الاستعداد لفصل الشتاء، حيث تم تجهيز السيارات والحفارات والمعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار فى الأماكن الأكثر عرضة لتجمع المياه، كما تم التأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أى حالة طارئة قد تحدث جراء هطول الأمطار الغزيرة مثل الآنسدادات فى شبكات الصرف أو تجمعات المياه فى الشوارع.

كما قام رئيس الجهاز، بالإشراف على تجميع فرق الصيانة والتشغيل التابعة لشركات التشغيل والصيانة المختلفة المنتشرة فى أنحاء المدينة، وذلك لضمان توافر العمالة المدربة على مدار الساعة، وتم تنظيم فرق عمل متخصصة فى مختلف القطاعات مثل الكهرباء، الصرف الصحى، المياه، والطرق بحيث تكون جاهزة للتدخل السريع فى حال حدوث أى مشاكل طارئة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ضرورة الجاهزية التامة على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة وفعّالة فى حالة حدوث أى أزمات، وقد تم وضع خطط طوارئ محكمة تشمل توزيع فرق العمل على أماكن مختلفة فى المدينة بحيث تكون جاهزة للتدخل ألفورى سواء لإزالة تجمعات المياه أو إصلاح الأعطال المفاجئة فى شبكات الصرف أو الكهرباء، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر بين فرق العمل لضمان التنسيق ألفعال بين مختلف الوحدات المتنقلة.



وشدد رئيس الجهاز، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين خلال فصل الشتاء لإبلاغهم بأية تحديثات قد تطرأ بخصوص الحالة الجوية أو الخدمات المقدمة، والتأكيد على ضرورة وجود خطط إعلامية للتعامل مع البلاغات والشكأوى الواردة من المواطنين بخصوص أى مشاكل تتعلق بالأمطار أو الأعطال.