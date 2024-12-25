شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات قطاع الشحن العالمي مهددة بالاستمرار في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.