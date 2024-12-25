شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 7% في 7 أيام.. من هز عرش عملة بيتكوين المشفرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

تراجع بيتكوين أكبر عملة مشفرة انخفضت أكبر الأصول الرقمية بأكثر من 7% خلال الفترة الممتدة لسبعة أيام ما يجعل ذلك أكبر انخفاض من نوعه للعملة الرقمية منذ سبتمبر الماضي.

كما عانى مؤشر سوق العملات المشفرة الأوسع الذي يضم رموزًا أصغر مثل إيثريوم ودوجكوين المفضلة لدى قطاعات كبيرة من الجماهير من انخفاض حاد بنحو 10%.

اقرأ أيضاً: 5 عملات مشفرة مرشحة للصعود مثل بيتكوين أو التفوق عليها في 2025 تأثير تحركات الفائدة على بيتكوين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي مع الإشارة إلى وتيرة أبطأ للتيسير النقدي العام المقبل للسيطرة على التضخم وهو الأمر الذي دفع الأسهم العالمية إلى الانحدار.

كما خففت التوجهات المتشددة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي من الروح المضاربية التي أطلقها ترامب في سوق العملات المشفرة بسبب تعهده باللوائح الودية ودعمه لمخزون وطني من البيتكوين.

حول ذلك قال شون ماكنولتي مدير التداول في شركة "أربيلوس ماركتس" :"إن التدفق الخارجي القياسي من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في البيتكوين الأسبوع الماضي سيؤثر على الأسعار في الأمد القريب". مخاوف من استمرار تراجع بيتكوين وذكر ماكنولتي :"يجب أن تحافظ العملة المشفرة على مستوى 90 ألف دولار للبيتكوين حتى نهاية العام ولكن إذا انخفضت إلى ما دون ذلك فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الإنخفاض"، مضيفًا أن "التحوط السلبي الهادف" كان واضحًا في السوق بوجود مشترين كبار في شهور يناير وفبراير ومارس وذلك عند مستويات تتراوح بين 75 ألف دولار و80 ألف دولار.

اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟ تداولات العملة المشفرة تم تداول العملة المشفرة عند حوالي 94،344 دولارًا أي أقل بنحو 14000 دولار من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في 17 ديسمبر. وارتفعت العملة بنحو 37٪ منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

قال ديفيد لاوانت رئيس الأبحاث في شركة الوساطة للعملات المشفرة "فالكون إكس" :"مما هو ملاحظ فإن تحركات الأسعار المتقلبة على المدى القريب قبل مسار صعودي في الربع الأول من عام 2025 لا تزال "السيناريو الأكثر ترجيحًا".

أردف لاوانت بإن "بيئة السيولة المنخفضة قد تجلب المزيد من التقلبات مع الدخول في الأيام الأخيرة من العام 2024 خاصة وأن العملات المشفرة من المرجح أن تشهد أكبر حدث لانتهاء صلاحية الخيارات في تاريخها في 27 ديسمبر". الدمام - شريف احمد - سجلت عملة البيتكوين أول انخفاض أسبوعي لها منذ فوز الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من وجود فقاعة سعرية فيها. كما أدت فيه النظرة الحذرة للسياسة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل التفاؤل بشأن تبني الرئيس المنتخب لقطاع العملات المشفرة، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.انخفضت أكبر الأصول الرقمية بأكثر من 7% خلال الفترة الممتدة لسبعة أيام ما يجعل ذلك أكبر انخفاض من نوعه للعملة الرقمية منذ سبتمبر الماضي.كما عانى مؤشر سوق العملات المشفرة الأوسع الذي يضم رموزًا أصغر مثل إيثريوم ودوجكوين المفضلة لدى قطاعات كبيرة من الجماهير من انخفاض حاد بنحو 10%.اقرأ أيضاً: 5 عملات مشفرة مرشحة للصعود مثل بيتكوين أو التفوق عليها في 2025خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي مع الإشارة إلى وتيرة أبطأ للتيسير النقدي العام المقبل للسيطرة على التضخم وهو الأمر الذي دفع الأسهم العالمية إلى الانحدار.كما خففت التوجهات المتشددة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي من الروح المضاربية التي أطلقها ترامب في سوق العملات المشفرة بسبب تعهده باللوائح الودية ودعمه لمخزون وطني من البيتكوين.حول ذلك قال شون ماكنولتي مدير التداول في شركة "أربيلوس ماركتس" :"إن التدفق الخارجي القياسي من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في البيتكوين الأسبوع الماضي سيؤثر على الأسعار في الأمد القريب".وذكر ماكنولتي :"يجب أن تحافظ العملة المشفرة على مستوى 90 ألف دولار للبيتكوين حتى نهاية العام ولكن إذا انخفضت إلى ما دون ذلك فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الإنخفاض"، مضيفًا أن "التحوط السلبي الهادف" كان واضحًا في السوق بوجود مشترين كبار في شهور يناير وفبراير ومارس وذلك عند مستويات تتراوح بين 75 ألف دولار و80 ألف دولار.اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟تم تداول العملة المشفرة عند حوالي 94،344 دولارًا أي أقل بنحو 14000 دولار من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في 17 ديسمبر. وارتفعت العملة بنحو 37٪ منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.قال ديفيد لاوانت رئيس الأبحاث في شركة الوساطة للعملات المشفرة "فالكون إكس" :"مما هو ملاحظ فإن تحركات الأسعار المتقلبة على المدى القريب قبل مسار صعودي في الربع الأول من عام 2025 لا تزال "السيناريو الأكثر ترجيحًا".أردف لاوانت بإن "بيئة السيولة المنخفضة قد تجلب المزيد من التقلبات مع الدخول في الأيام الأخيرة من العام 2024 خاصة وأن العملات المشفرة من المرجح أن تشهد أكبر حدث لانتهاء صلاحية الخيارات في تاريخها في 27 ديسمبر".