شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش أسهم التكنولوجيا يجدد آمال صعود المؤشرات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم مع انتعاش قطاع التكنولوجيا ونظر المستثمرين في مسار أسعار الفائدة العام المقبل 2025 بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبقى الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفق ما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.
عوض مؤشر داو جونز الصناعي الخسائر التي تكبدها في وقت سابق ليرتفع بنحو 0.2%.
يأتي هذا في ظل ما يُتوقع أن يكون أسبوعًا أكثر هدوءًا لنشاط التداول ففي يوم الثلاثاء تغلق بورصة نيويورك عشية عيد الميلاد وتغلق سوق السندات أيضًا كما تُغلق السوق يوم الأربعاء أيضًا بمناسبة عيد الميلاد.
"ستاندر أند بورز" يتجه لمحو خسائره.. ارتفاع الأسهم في بورصة وول ستريت
من جانبها قالت "زيروكس" إنها ستشتري شركة صناعة الطابعات "ليكسمارك" في صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار.
كما ساعدت المكاسب القوية التي حققتها منصة التواصل الاجتماعي "ميتا" وشركة السيارات الكهربائية العملاقة "تسلا" في قيادة السوق الأوسع إلى الارتفاع.
اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
خرجت وول ستريت من يوم جمعة بقدر من التفاؤل بعد أسبوع متقلب ارتفعت فيه جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1٪ ولكنها انخفضت بنحو 2٪ خلال الأسبوع.
أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي مزيداً من التباطؤ على صعيد التضخم ـ
في الوقت الحالي يرى المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في الشهر المقبل.
وفي اجتماعه اللاحق في مارس فتتراوح الرهانات بين 50% و50% على خفض أسعار الفائدة مقابل الإبقاء عليها.
لكن بشكل عام، سيوفر الجدول التداولي الخفيف لهذا الأسبوع قسطًا من الراحة وفرصة لووال ستريت لاستيعاب تفكيرها في عام 2025.
انخفض سهم عملاق التجزئة بنحو 3% بعد أن رفع مكتب حماية المستهلك دعوى قضائية ضد الشركة.
ومن بين الشركات الأخرى المتراجعة على مؤشر داو جونز شركة البرمجيات العملاقة "مايكروسوفت" وشركة الملابس الرياضية "نايكي"
كان أكبرت عملة مشفرة في العالم في اتجاه هبوطي منذ الأسبوع الماضي بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي من المرجح أن يقلصوا عمليات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 10% عن أعلى مستوياتها التاريخية التي تجاوزت 108 آلاف دولار والتي سجلتها يوم الثلاثاء الماضي.
ولا تزال العملة مرتفعة بأكثر من 35% منذ الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
ارتفاع المؤشرات وأسبوع تداول هادئارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% في حين ارتفع مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 1%.
عوض مؤشر داو جونز الصناعي الخسائر التي تكبدها في وقت سابق ليرتفع بنحو 0.2%.
يأتي هذا في ظل ما يُتوقع أن يكون أسبوعًا أكثر هدوءًا لنشاط التداول ففي يوم الثلاثاء تغلق بورصة نيويورك عشية عيد الميلاد وتغلق سوق السندات أيضًا كما تُغلق السوق يوم الأربعاء أيضًا بمناسبة عيد الميلاد.
"ستاندر أند بورز" يتجه لمحو خسائره.. ارتفاع الأسهم في بورصة وول ستريت
أسهم هوندا ونيسان وزيروكسأنهت كل من هوندا وزيروكس الجلسة على ارتفاع بأكثر من 12% حيث أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" أنها دخلت في محادثات اندماج رسمية مع زميلتها "نيسان".
من جانبها قالت "زيروكس" إنها ستشتري شركة صناعة الطابعات "ليكسمارك" في صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار.
انتعاش أسهم الرقائقارتفعت أسهم الرقائق وأشباه الموصلات حيث ارتفعت أسهم شركتي صناعة الرقائق "إنفيديا" وبرودكوم بأكثر من 3% و5% على التوالي.
كما ساعدت المكاسب القوية التي حققتها منصة التواصل الاجتماعي "ميتا" وشركة السيارات الكهربائية العملاقة "تسلا" في قيادة السوق الأوسع إلى الارتفاع.
اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
خرجت وول ستريت من يوم جمعة بقدر من التفاؤل بعد أسبوع متقلب ارتفعت فيه جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1٪ ولكنها انخفضت بنحو 2٪ خلال الأسبوع.
أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي مزيداً من التباطؤ على صعيد التضخم ـ
في الوقت الحالي يرى المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في الشهر المقبل.
وفي اجتماعه اللاحق في مارس فتتراوح الرهانات بين 50% و50% على خفض أسعار الفائدة مقابل الإبقاء عليها.
ثقة المستهلك في أمريكافي البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر في أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2020 وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بين الأمريكيين بشأن التوقعات الاقتصادية في العام المقبل.
لكن بشكل عام، سيوفر الجدول التداولي الخفيف لهذا الأسبوع قسطًا من الراحة وفرصة لووال ستريت لاستيعاب تفكيرها في عام 2025.
أسهم وول مارت تضغط على مؤشر داو جونزيواجه مؤشر داو جونز الصناعي صعوبة في الارتفاع فوق الخط الثابت تحت تأثير أسهم "وول مارت".
انخفض سهم عملاق التجزئة بنحو 3% بعد أن رفع مكتب حماية المستهلك دعوى قضائية ضد الشركة.
ومن بين الشركات الأخرى المتراجعة على مؤشر داو جونز شركة البرمجيات العملاقة "مايكروسوفت" وشركة الملابس الرياضية "نايكي"
البيتكوين يواصل خسائره ليحوم حول 93 ألف دولارواصلت عملة البيتكوين خسائرها حيث انخفضت بأكثر من 2.5% خلال الـ24 ساعة الماضية لتلامس 93 ألف دولار لكل رمز.
كان أكبرت عملة مشفرة في العالم في اتجاه هبوطي منذ الأسبوع الماضي بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي من المرجح أن يقلصوا عمليات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 10% عن أعلى مستوياتها التاريخية التي تجاوزت 108 آلاف دولار والتي سجلتها يوم الثلاثاء الماضي.
ولا تزال العملة مرتفعة بأكثر من 35% منذ الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.