شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 25 -12-2024.. الطن بـ 40 ألف جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم الاربعاء 25 -12-2024 في الأسواق بواقع 40 ألف جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر، ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

تعرف على أسعار الحديد اليوم الأربعاء 25 ديسمبر:

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .



سعر الحديد اليوم الاربعاء 25 -12-2024 استقرار سعر الطن



وهبطت صادرات مصر من الحديد والصلب 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليارا في الفترة المماثلة من 2023، وفقاً للبيانات، والتي أظهرت تصدّر تركيا قائمة الدول الأعلى استيراداً من مصر بقيمة 138.3 مليون دولار، بحصة تعادل 13.5% من إجمالي الصادرات.



