شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، بنحو 3 قروش مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و 165.4 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى البنوك المصرية في ختام التعاملات مقابل الجنيه في البنوك، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.2 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.6 جنيه للشراء

165.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.7 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.5 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع



