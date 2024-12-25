شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة فى عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المهندس شريف الشربيني: وزارة الإسكان تعمل وفقا للعديد من المستهدفات تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات ووضع خطة للعمل بكل قطاع وزيادة معدلات الأداء بالمواقع - الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شهد إقبالا كبيرا من المواطنين - وزير الإسكان يؤكد حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها

استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدار اللقاء النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب.

في بداية اللقاء أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بلقاء ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبديا استعداده التام للإجابة عن استفساراتهم لأنها تمثل نبض الشارع المصري، ومؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل وفقا للعديد من المستهدفات والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، ووضع خطة للعمل بكل قطاع وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، والمتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، إلى جانب العمل بملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقاً لهذا التوجه، فضلا عن إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.

وفي ملف الإسكان، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه مستهدف حاليا انشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و50 ألفا لمتوسطي الدخل ومشيرا إلى الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "بيتك في مصر" للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتضمن العديد من المميزات المخصصة لهم لتملك سكن لائق بهم فى وطنهم.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على تعظيم دور القطاع الخاص بالمشروعات، حيث يتم العمل بالعديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا في ملف التطوير العقاري ووضع خطط تسويقية لتحقيق المستهدفات، متابعا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المدن الجديدة والتي سيكون بها العديد من الفرص الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أنه تم العمل فى عدد من المشروعات بقطاع المرافق من محطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي خصوصاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاح في المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من مختلف المشروعات بها قريبا.

وتناول المهندس شريف الشربيني خلال اللقاء جهود الوزارة في ملف التصالح وتقنين الأوضاع فضلاً عن تحديد إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي وتم وضع آليات لهذا الأمر، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على عدد من الموضوعات في ملف الإسكان المتوسط بشكل جديد بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية.

ودار حوار بين الوزير وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حيث قدموا بداية الشكر لوزير الإسكان لمتابعته اليومية لملفات الوزارة ومتابعته للمشروعات على الأرض، وتطرقوا للحديث عن طرح مشروعات جديدة للمواطنين بتسهيلات وتيسيرات للخروج من الشريط الضيق ولفك التكدس الموجود في مختلف المحافظات.

وثمن الحضور من نواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين جهود الوزارة في ملف التصالح وملف اشتراطات البناء وملف العشوائيات والأحوزة العمرانية ومبادرة "حياه كريمة"، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن مشروع تطوير موقع التجلي الاعظم والذي سيكون له دور كبير في توفير منتج سياحي جاذب لعدد كبير من السائحين.

واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء بالتأكيد على أن وزارة الإسكان لن تدخر جهدا في تحقيق المستهدفات وتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، لتوفير حياة أفضل للمصريين كافة بكل شرائحهم، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" كل أسبوعين للاستماع إلى كافة الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها.