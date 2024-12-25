الاقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 30 ألف نقطة بمستهل التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 30 ألف نقطة بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:54 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.


ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11319 نقطة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements