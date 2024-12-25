شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 30 ألف نقطة بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11319 نقطة.