شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 30 ألف نقطة بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:54 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11319 نقطة.
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