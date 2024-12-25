شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق والطرق بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق والمحاور الجاري تنفيذها والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع جاء عقب الجولة التفقدية بداية الأسبوع بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة حجم الأعمال الجارية على مستوى المدينة ككل والوقوف على ما تحقق من معدلات تنفيذ بالمشروعات، ووجود عدد من الملاحظات بعدد من المشروعات التي تم زيارتها، موضحا ان المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع السادس تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، حيث يقع بالجزء الجنوبى الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحده (طريق القاهرة – السخنة السياحي"، والطريق الدائري الأوسطي، ويعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء الجاري تنفيذها بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة، ومعدلات تنفيذ ومواصفات المشروعات، بجانب استعراض التحديات التي تواجه بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات بشكل أسبوعي حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وضغط المدد الزمنية للانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بمشروع جنة، وكذا وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال المرافق بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي، موجهاً بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مختلف المشروعات وفق خطة مدروسة.