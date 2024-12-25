شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى الإمارات 25-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

في الإمارات ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء، وصعد سعر الذهب اليوم فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 2616.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب عيار 24 سجل 318.16 درهم.

سعر الذهب عيار 21 سجل 278.39 درهم.

سعر الذهب عيار 18 سجل 238.62 درهم.

سعر الذهب عيار 14 سجل 185.59 درهم.

سعر الجنيه الذهب سجل 2,471.15 درهم.



خلال الدورة الآسيوية اليوم، شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولار، يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولار ومقاومة عند 2,667.60 دولار.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولار للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولار للرطل.