شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: إتمام الاستحواذ على حصص موازييك للفوسفات في «معادن وعد الشمال» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة معادن قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 ديسمبر الحالي، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن والتي بموجبها تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة معادن وإصدار الأسهم الجديدة وذلك لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وأنهت شركة معادن إجراءات الاستحواذ وإيداع أسهم العوض لصالح شركة موزاييك نيذرلاندز هولدنج (باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة) وإدراجها وذلك في تاريخ 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024).

وتتمثل صفقة الاستحواذ باستحواذ شركة معادن على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والبالغة (210,937,500) حصة، تمثل ما نسبته 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) ريال إلى (38,027,858,710) ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 3,01% من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي.

ونوهت بعكس الأثر المالي لصفقة الاستحواذ في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة معادن. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إتمام صفقة الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موازييك للفوسفات بي. في. بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.وكانت شركة معادن قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 ديسمبر الحالي، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن والتي بموجبها تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة معادن وإصدار الأسهم الجديدة وذلك لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.وأنهت شركة معادن إجراءات الاستحواذ وإيداع أسهم العوض لصالح شركة موزاييك نيذرلاندز هولدنج (باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة) وإدراجها وذلك في تاريخ 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024).وتتمثل صفقة الاستحواذ باستحواذ شركة معادن على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والبالغة (210,937,500) حصة، تمثل ما نسبته 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) ريال إلى (38,027,858,710) ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 3,01% من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي.ونوهت بعكس الأثر المالي لصفقة الاستحواذ في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة معادن.