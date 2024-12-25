شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تصل لمستويات تداول قياسية تفوق المحقق خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

حققت البورصة المصرية، مستويات أحجام تداول قياسية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر من عام 2024 تفوق المحقق خلال عام 2023، كما زادت عدد الشركات المقيدة وكذلك عدد الشركات المتداولة فى أول 11 شهرًا من العام الحالي.

وبلغ إجمالي كمية التداول بالبورصة المصرية، 235.5 مليار سهم خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر من عام 2024 مقابل 208 مليارات سهم خلال عام 2023، ومقابل 130.3 مليار سهم خلال عام 2022 ومقابل 136.2 مليار سهم خلال عام 2021 ومقابل 92.9 مليار سهم خلال عام 2020.

كما بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية، 13.5 تريليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر من عام 2024 مقابل 3.4 تريليون جنيه خلال عام 2023، ومقابل 1.1 تريليون جنيه خلال عام 2022 ومقابل تريليون جنيه خلال عام 2021 ومقابل 689.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وبلغ حجم العمليات المنفذة بالبورصة عدد 27.4 مليون سهم خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر من عام 2024 مقابل 21.1 مليون سهم خلال عام 2023، ومقابل 11 مليون سهم خلال عام 2022 ومقابل 11.4 مليون سهم خلال عام 2021 ومقابل 8.6 مليون سهم خلال عام 2020.

وزادت عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 226 شركة خلال عام 2023، وبلغت عدد الشركات المتداولة 218 شركة، وبلغ متوسط عدد الشركات المتداولة شهريًا عدد 213 شركة، وبلغت نسبة الشركات المتداولة من إجمالي الشركات المقيدة 96.46%، وزاد رأس المال السوقي 2.2 تريليون جنيه.

وبلغ معدل دوران السهم نسبة 44.97%، وبلغ نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نسبة 11.58%، ونصيب العرب في إجمالي قيمة التداول بلغ 8.08%، وبلغت عدد أيام التداول 219 يومًا.