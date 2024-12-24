شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد هبوط عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر، خلال التعاملات المسائية، انخفاض سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى مستويات أقل من فتح التداول على الذهب فى مصر اليوم.

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.

توقعات أسعار الذهب



مع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور برئاسة دونالد ترامب بداية 2025، هناك العديد من التوقعات بشأن اعتمادها على فرض رسوم جمركية جديدة وسياسات ضريبية من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالى تدعم مستويات الدولار الأمريكى الذى وصل إلى اعلى مستوياته منذ أكثر من عامين خلال شهر ديسمبر.

من جهة أخرى، فقد أشار البنك الفيدرالى الأمريكى خلال آخر اجتماعاته هذا العام إلى نيته لتقليل عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025، وهو الأمر الذى من شأنه أن يدفع الدولار الأمريكى لمزيد من الصعود ويؤثر سلباً على أسعار الذهب.

ترى جولد بيليون أن هناك عدد من الدعائم لحركة الذهب نحو الصعود خلال العام القادم وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ولكن هناك عوامل أخرى ستعمل على الحد من مكاسب الذهب وستكون النتيجة هى استمرار الذهب فى الارتفاع ولكن بوتيرة أقل من عام 2024 الذى شهد أداء استثنائى للذهب..