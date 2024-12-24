شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هليثكير جروب، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هليثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 980.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.66%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 27.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.3 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 109.5 مليون جنيه، 182.3 ألف جنيه، 19.7 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 36960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 11251 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 10075 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4500 سهم، 43.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية سهمين، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 15 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 17.8 ألف سهم، 2445 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 11.2 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 5 آلاف سهم.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم وائل أحمد فوزي غنيم، عدد 809 آلاف سهم بسعر 2.37 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 8.01% إلى 2.13%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة خسارة بلغت 2.8 مليون جنيه، ونصيب الشركة الأم منها 3.4 مليون جنيه، وأرجعت سبب الخسائر إلى الشركة الأم، ونتائج الشركات التابعة، رغم إيقاف نشاط الأخيرة مؤقتًا إلا أنه تم تحقيق أرباح بشركة أطلس سيوة.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إيرادات نشاط خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 بلغت 84 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.7%.

العامة للصوامع

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها بصدد اتخاذ إجراءات شراء شفاط 700 طن/ساعة في ميناء دمياط بدلًا من الشفاط P1 الذي أصيب في حادث تصادم يوم الإثنين 8 أغسطس عام 2022، وسيتم التمويل بقيمة التعويض الذي حصلت عليه الشركة نتيجة الحادث، والباقي بتمويل ذاتي من الشركة، عن طريق طرح مناقصة عامة عالمية محدد لها بجلسة الفض بتاريخ 29 يناير عام 2025، وسيتم تحديد القيمة بعد فض المظاريف المالية.