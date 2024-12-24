شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأردني لمناقشة شروعات تنمية الغاز بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية للدعوة من الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

بحضور السفير محمد سمير سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية.

تأتي زيارة الوزير في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية.

وفي ضوء الاستراتيجيات المشتركة لتأمين وتنويع مصادر الطاقة بين مصر والاىدن بما يساهم في الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ومناقشة الاستراتيجيات التي تم وضعها لتنويع مصادر الطاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ، وتطورات خطط واستراتيجيات الحكومة المصرية والحكومة الأردنية في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي بالمنطقة والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، كما بحث الجانبان اوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية الحكيمة للبلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة وخبرات الشركات المصرية لتنمية التوسع في أنشطة الغاز المختلفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مما يعظم المردود والعائد الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

ومن جانبه استعرض الوزير الأردني أنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن لافتاً إلى أهمية الشراكة المصرية الأردنية ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي، مشيداً بالجهود والإسهامات الكبيرة للشركات المصرية مثل شركة فجر الأردنية المصرية وشركة بتروجت في تنفيذ المشروعات القومية الرئيسية في مجال البترول والغاز والتعدين بالمملكة.

وبحث الوزيران سبل تفعيل نقل الخبرات المصرية للجانب الأردني في كافة أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.

وشهد اللقاء اهتمام مشترك من الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من خلال الاستخدام المشترك للبنية التحتية والتسهيلات لدى الجانبين وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعدين، ومن جانبه ذكر الوزير الأردني أن الدرع النوبي سوف يسهم في توسيع مجالات التعاون بالمنطقة في ضوء اهتمام الدول بالعمل المشترك على تنمية منطقة الدرع النوبي والتوسع في صناعات القيمة المضافة.

وأشار الوزير الأردني إلى وجود اكتشافات لخام الفوسفات بمنطقة الريش بالأردن، كما تجري أعمال البحث والاستكشاف عن خام الفوسفات بالمنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الأردن وقعت خلال الفترة الاخيرة عدد من مذكرات التفاهم في انشطة التعدين وتبادل الخبرات. وبحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالأراضي الأردنية في الصناعات التحويلية التي تنفذها مصر بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

المهندس كريم بدوي يجري زيارة تفقدية للشركات المصرية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية

وعلى هامش الزيارة قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري بزيارة مقر شركة فجر الأردنية المصرية بعمان حيث اجتمع مع العاملين بالشركة وبحضور المهندس/ معتز عاطف- وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس/ يس محمد – العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس/ فؤاد رشاد- الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية والمهندس/ محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للمشروعات والمهندس/ أحمد محمود – رئيس شركة موبكو والمهندس/ إيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية والمهندس/ وائل جويد – رئيس شركة غاز مصر والمهندس/ عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمحاسب/ محمد الطرابيلي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي.

حيث تم تقديم عرض مرئي لموقف تقدم وخطط أعمال شركة فجر الأردنية المصرية في تطوير البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية والاستفادة من تواجد شبكة الغاز الرئيسية بطول 500 كم من جنوب المملكة الأردنية الى شمالها وتطور مشروع رفع طاقة الشبكة القصوى والتسهيلات المرتبطة بها، بالإضافة إلى قيام الشركة حالياً بتوصيل وتغذية الغاز الطبيعي إلى عدد إحدى عشر محطة كهرباء بالإضافة إلى تطور أعمال تزويد المصانع والمدن الصناعية الكبرى بالغاز الطبيعي عن طريق التوصيل المباشر عبر شبكات الغاز أو عن طريق ( Mother – Daughter Concept ) وذلك للمصانع التي تبعد عن شبكة الغاز الرئيسية.

كما اطلع المهندس كريم بدوي على خطط أعمال شركات قطاع البترول المصري والمشروعات الحالية والمستقبلية المخطط تنفيذها داخل المملكة الأردنية، حيث قام سيادته بتوجيه الشركات إلى سرعة تنفيذ تلك المشروعات حتى تستفيد القطاعات المختلفة من استخدام الغاز الطبيعي بما له من مردود اقتصادي وبيئي على المملكة الأردنية الهاشمية.

كما قام المهندس كريم بدوي والوفد المرافق له بزيارة مقر الشركة الفنية لتشغيل خطوط الغاز TGS بمنطقة القسطل حيث قام المهندس محمد مرزوق الرئيس التنفيذي لشركة TGS بتقديم عرض مرئي عن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية التي تقوم بها الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأثنى المهندس كريم بدوي على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به شركة فجر الأردنية المصرية في تعزيز التعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في قطاع الطاقة بصفة عامة وقطاع الغاز الطبيعي بصفة خاصة.