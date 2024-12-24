شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها السياحة والمقاولات والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وهبط قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 1%، ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب.

وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، 1.2%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 980.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.66%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 27.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.3 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 109.5 مليون جنيه، 182.3 ألف جنيه، 19.7 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 36960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 11251 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 10075 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة.