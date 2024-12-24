شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سيارة 2025 سيدان مجمعة محليا.. تعرف على سعرها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيارة الصينية " بي واي دي " F3 موديل 2025 المجمعة محليا بسعر 610 آلاف جنيه لفئة المانيوال بسوق السيارات المصرية، وتنتمى السيارة الصينية " بي واي دي- F3 " لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل "أتوماتيك " بسعر رسمى 700 ألف جنيه.

وتأتى السيارة الصينية "بي واي دي - F3 " المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.



