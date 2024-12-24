شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الوطنية للتعبئة والتغليف بقيمة 456.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف-نات باك، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 943 ألف سهم بقيمة 456.5 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية بحجم تداول 2 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة ميجا للإنشاء والصناعات بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 10.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 81 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 980.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.66%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 27.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.3 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 109.5 مليون جنيه، 182.3 ألف جنيه، 19.7 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 36960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 11251 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 10075 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة.