شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 استقراره مقابل الجنيه المصرى بعد انتهاء تعاملات اليوم فى البنوك المصرية ، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.83 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بعد انتهاء التعاملات، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.85 جنيه و 50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.