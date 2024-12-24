شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة سبائك الذهب.. تحديث جديد من الصاغة فى سعر الذهب اليوم لعيار 21 و 24 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر تطورات انعكست على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4400 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10950 جنيهًا بالمصنعية.

وننشر في السياق التالي سعر مصنعيات الذهب اليوم في مصر، حيث تستقر مصنعيات الذهب خلال 2024، كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحركات بين 1745 إلي 3750 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 24 وهو ذهب السبائك 4280 جنيهًا إلى 4310 جنيهات.

وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

تسعى مصر إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.