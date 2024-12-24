شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 فى البنوك بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24-12- 2024، أمام الجنيه المصرى في بالبنوك العاملة فى مصر بنهاية التعاملات، حيث تراجع بشكل ملحوظ أمام العملات الرئيسية.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.85 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.82 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.82 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.80 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.81 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.11 جنيه للشراء.

53.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.82 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.82 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع